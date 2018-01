Não sabemos se Saddam sobreviveu ao ataque, diz Bush O presidente dos EUA, George W. Bush, declarou que não estava claro se o presidente do Iraque, Saddam Hussein, continuaria vivo, após as forças da coalizão anglo-americana terem lançado bombas capazes de destruírem bunkers sobre um restaurante onde supostamente o líder iraquiano estava reunido com seus filhos. "Não sei ainda se ele sobreviveu", disse Bush. "O único fato que sei é que ele está perdendo poder", afirmou. Bush e o primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, concederam uma entrevista conjunta após o encontro no Castelo de Hillsborough, nos arredores de Belfast, na Irlanda do Norte. Bush disse que um novo dia está começando no Iraque, mas foi cauteloso e alertou que haverá uma luta difícil pela frente. Ele voltou a declarar que o desfecho para o conflito não está sendo questionado. "O Iraque será livre", declarou. Blair diz que regime iraquiano está ruindo Tony Blair afirmou que o regime do presidente do Iraque está ruindo com o peso dos ataques da coalizão anglo-americana no Iraque e que o poder de Saddam está chegando ao fim. "Em todas as partes do país, o nosso poder está se fortalecendo, o regime iraquiano está perdendo força e a população está se virando para nós", disse Blair. Além de fazerem uma avaliação dos progressos militares no Iraque, os dois líderes discutiram no encontro questões sobre o futuros do país após a guerra, tentanto minimizar as divergências sobre quem deverá assumir o governo e reconstruir o país. Veja o especial: