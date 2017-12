"Não se deve ser dogmático", diz Fidel às esquerdas O líder cubano Fidel Castro conclamou líderes de movimentos sociais das Américas a encontrar seus próprios métodos para conseguir mudanças, em vez de copiar modelos existentes - incluindo o comunismo cubano. Castro disse a líderes de organizações de índios, trabalhadores e outros grupos que eles deveriam ?buscar o próprio caminho?. ?Não se deve ser dogmático; este é um dos segredos da revolução?, disse Fidel, na Assembléia-Geral do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. ?Cada um dos movimentos terá coisas diferentes. Haverá coisas semelhantes, mas não exatamente as mesmas?, afirmou. Mais cedo, o líder da oposição boliviana Evo Morales disse que se os opositores das políticas de livre comércio dos EUA se unirem, os Estados Unidos sofrerão um golpe político tão grave quanto a Guerra do Vietnã. ?Ação urgente é importante?, disse Morales.