Não se pode descartar sequestro de avião da Malaysia, diz investigador

O eventual sequestro do avião da Malaysia Airlines que desapareceu com 239 pessoas a bordo não pode ser descartado e todas as possibilidades estão sendo investigadas a respeito do voo que sumiu na rota de Kuala Lumpur para Pequim, informou o chefe das investigações na Malásia nesta segunda-feira.

O investigador disse que as autoridades vietnamitas não confirmaram ter avistado qualquer destroço do avião.

O voo MH370 desapareceu no sábado cerca de uma hora após decolar de Kuala Lumpur, depois de ter atingido altitude de 10.600 metros.