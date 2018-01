"Não sei se me equivoquei sobre armas do Iraque", diz Blair O primeiro-ministro britânico, Tony Balir, afirmou hoje em Londres que ainda não sabe se se equivocou em relação à existência de armas iraquianas de destruição em massa e advertiu "nada pode ser definitivo" por agora. "Se me perguntarem pela existência de armas de destruição em massa no Iraque a resposta é que não sei. Nada pode ser definitivo por enquanto, mas estava em meu total direito de atuar frente a informação que me entregaram os serviços secretos sobre as armas iraquianas", declarou Blair entrevistado pelo programa "Breakfast with Frost" da BBC. Quando lhe perguntaram se se equivocou ao lançar a guerra contra o Iraque, o premier afirmou: "Não se pode fazer uma pergunta deste tipo em um momento como este, mas minha resposta é que não sei".