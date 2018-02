'Não vamos parar operação em Gaza', diz Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que vai continuar com a operação militar na Faixa de Gaza até que os lançamentos de foguetes originados no território palestino sejam interrompidos. O premiê fez o comentário em depoimento nacional nesta quarta-feira, um dia após falharem as negociações entre israelenses e o grupo extremista Hamas para tentar dar fim ao conflito na região.

