Napolitano pode convocar novas eleições na Itália

"Isso provavelmente aconteceria após a eleição do novo presidente, que precisa ocorrer em 15 de abril, um mês antes de acabar o mandato de Napolitano", diz o banco de investimento. "Do ponto de vista do mercado, esse resultado mais improvável provavelmente aumentaria a volatilidade (nos mercados) e os (bônus de dez anos da Itália) ficariam sob pressão considerável."

O Goldman prevê a possibilidade de o spread do yield do bônus italiano em relação ao do alemão, referência na Europa, chegar aos níveis de novembro de 2011, quando estava em 550 pontos base. Na sexta-feira, esse spread estava em torno de 275 a 300 pontos-base. "Nesse cenário, um governo provisório pode pedir ajuda ao Eurogrupo e ao Banco Central Europeu através do programa de (Transações Monetárias Completas, ou OMT, na sigla em inglês)", diz o banco. As informações são da Market News International.