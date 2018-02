Napolitano reúne-se com políticos e tenta formar governo

Napolitano se reuniu com líderes da Câmara Baixa e do Senado e tem encontros marcados com partidos menores durante o restante do dia. "É absolutamente necessário dar um governo ao país", afirmou Piero Grasso, presidente do Senado, depois de uma breve reunião como chefe de Estado.

A reunião mais importante, no entanto, será realizada amanhã, quando Napolitano vai se encontrar com parlamentares do Movimento Cinco Estrelas. O partido de Beppe Grillo obteve um quarto dos votos nacionais e emergiu como uma surpresa das eleições, mas se opõe a uma aliança com qualquer partido tradicional.

Napolitano vai, então, se reunir com a coalizão de centro-direita de Silvio Berlusconi e com uma delegação do Partido Democrático, o vencedor formal das eleições, liderado por Pier Luigi Bersani. Até que um novo governo seja formado, Mario Monti segue atuando como primeiro-ministro interino.

O mandato de Napolitano termina no fim de maio e os parlamentares deverão incluir nas negociações a decisão sobre quem deve ser seu sucessor. As informações são da Dow Jones.