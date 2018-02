Napolitano tentará novo mandato à presidência da Itália

Em uma quinta votação neste sábado, o Parlamento italiano novamente fracassou em escolher o novo presidente do país. Na sexta-feira o candidato da coalizão de centro-esquerda, Romano Prodi, já não havia obtido apoio da maioria. Isso ilustra as divisões dentro do próprio Partido Democrático, que lidera a centro-esquerda e terminou a eleição de fevereiro em primeira colocação, mas ainda não conseguiu formar um governo.

Diante disso, o líder do Partido Democrático, Pier Luigi Bersani, afirmou a colegas durante uma assembleia do partido que vai renunciar ao cargo assim que o novo presidente for eleito, segundo informações do vice-líder partidário, Enrico Letta.

Bersani esperava que seu partido se unisse em torno da candidatura à presidência de Prodi, que já foi primeiro-ministro da Itália duas vezes. No entanto, as votações mostraram que boa parte dos parlamentares do partido não concorda com a escolha feita pela liderança. As informações são da Dow Jones.