Narcotraficante colombiano é extraditado para os EUA O narcotraficante colombiano Víctor Patiño Fómeque foi entregue hoje a agentes federais americanos, um dia depois de o governo de Bogotá assinar a ordem de sua extradição, informou o ministro do Interior, Fernando Londoño. O narcotraficante foi conduzido a bordo de um avião da DEA, a agência antidrogas dos EUA. Fómeque, vulgo "El Químico", foi condenado por narcotráfico em 1995 na Colômbia, mas uma lei o beneficiou e ele foi libertado no ano passado. O ministro Londoño havia denunciado na terça-feira que o narcotraficante agora extraditado havia tentado fugir, em duas ocasiões no mês passado, da prisão de segurança máxima onde estava.