Nari provoca 36 mortes em Taiwan A passagem da tempestade tropical Nari por Taiwan já deixou 36 mortos. A tempestade, que se recusa a deixar a ilha, está sendo considerada "estranha" pelos meteorologistas. Escritórios, escolas e a bolsa de ações taiuanesa ficaram fechadas pelos segundo dia consecutivo. As pessoas tentam remover a água e a lama de suas casas. A tempestade inundou cerca de 1.700 hectares de plantações de arroz, entre outras plantações, causando prejuízos de mais de 140 milhões de dólares taiuaneses (US$ 4 milhões), informou o Conselho de Agricultura. Tempestades tropicais e tufões freqüentemente atingem Taiwan durante o verão, mas eles geralmente deixam a ilha depois de um dia. A Nari, que chegou em Taiwan no começo da segunda-feira, permanece no território e é a tempestade tropical que mais tempo atingiu Taiwan.