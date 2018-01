Nas cédulas de votação, opções ‘piratas’ à MUD

CARACAS - A oposição venezuelana precisou concentrar parte de seus esforços de campanha em orientar os eleitores diante de uma cédula que oferece opções “piratas” a sua legenda.

Nas ruas, militantes distribuíam modelos da cédula eleitoral riscados à mão eliminando três opções que, segundo a coalizão Mesa da Unidade Democrática (MUD) poderiam causar confusão: o partido Unidade Democrática, que aparece mais acima na listagem, e os grupos Unidade Democracia Renovadora, logo acima da MUD, e o mais criticado MIN-Unidade, imediatamente à direita da MUD na grade da cédula.

O MIN tem um histórico conturbado desde seu registro e chegou a integrar a coalizão opositora, mas foi expulso e, em agosto, sua direção nacional foi suspensa pelo Tribunal Supremo de Justiça venezuelano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar disso, o partido conseguiu seu registro e aparece na cédula com uma logomarca de fundo azul e com a palavra “unidade” em destaque na cor branca. A MUD também usa um fundo azul para sua marca e tem “unidade” na cor preta. A diferença no registro visual da MUD é o desenho estilizado de uma mão fazendo sinal de positivo.

O grupo opositor decidiu então dedicar uma parte de sua campanha ao tema, pedindo aos eleitores que se lembrassem de votar “à esquerda, abaixo, no canto, a da mãozinha”. Repetido à exaustão, o slogan virou jingle de campanha e provocou uma reação do chavismo.

O governista PSUV passou a pedir então o voto “à esquerda, acima, no canto, a dos olhinhos”. Na primeira posição da cédula, o partido chavista usa como logomarca um desenho retirado de um grafite, um recorte do rosto de Hugo Chávez destacando os seus olhos.

O problema com o MIN vai além da confusão da cédula. No Estado de Aragua, por exemplo, o partido registrou um “Ismael Garcia Calero” como rival no circuito disputado pelo atual deputado opositor Ismael Garcia, da MUD.

A aliança fez repetidos pedidos para que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) cassasse o registro ou, ao menos, exigisse que o partido apresentasse o candidato para provar sua existência. A imprensa venezuelana conseguiu identificar apenas que o nome correspondia a um funcionário de lava-rápido de 28 anos.

O CNE prometeu “revisar” a situação, mas não emitiu decisão e o MIN deve estar, mesmo após tantas reclamações, na cédula que se apresentará aos venezuelanos hoje. A cédula serve como guia para a votação eletrônica e aparece diante do eleitor em um painel sensível ao toque.