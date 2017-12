Nas urnas, Blair paga caro pela guerra no Iraque Os primeiros resultados das eleições locais na Inglaterra e País de Gales apontam para uma derrota histórica do Partido Trabalhista. Pela primeira vez, o partido do primeiro-ministro Tony Blair deve ficar com o terceiro lugar. Por enquanto, 105 das 166 conselhos em disputa já têm resultado definido. Os trabalhistas perderam 271 assentos nas câmaras municipais, em benefício do Partido Conservador, que ganhou 135, e do Democrata Liberal, que aumentou sua presença em 94 postos. Segundo projeção da BBC, os trabalhistas terminarão o pleito com apenas 26% do total dos votos, contra 38% dos conservadores e 30% dos liberais democratas. Para a vitória, a oposição a Blair explorou com sucesso a insatisfação e as dúvidas levantadas pela campanha no Iraque. A Grã-Bretanha foi - e ainda é - o principal aliado dos Estados Unidos na ocupação daquele país, prejuízo eleitoral já admitido pelo próprio governo.