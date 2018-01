Nasa aceita treinar turista espacial A Nasa, agência espacial norte-americana, recebeu hoje a primeira celebridade prestes a se transformar em turista espacial: o cantor Lance Bass, do N´Sync, que espera fechar em breve um acordo com os russos e voar rumo à estação espacial internacional Alpha dentro de dois meses. O jovem de 23 anos passou por uma semana de treinamento no Johnson Space Center, em Houston, ao lado dos companheiros de tripulação, um russo e um belga. Os três estavam em Moscou, onde treinaram na Cidade Estelar. A Nasa aceitou ensinar a Bass noções básicas sobre vôos espaciais e particularidades sobre a parte norte-americana da estação espacial, apesar de a data da viagem ainda não estar definida devido a questões contratuais com os russos.