Nasa adia lançamento de ônibus espacial por vazamento

O vazamento ocorreu no mesmo lugar de um outro ocorrido no sábado: num tubo de hidrogênio gasoso que se conecta com o tanque externo de combustível. Um problema similar provocou o adiamento da viagem três meses atrás. Apesar da reincidência, a Nasa ainda desconhece a causa do problema. O vice-diretor do programa de ônibus espaciais da agência, LeRoy Cain, disse que o vazamento está sendo investigado. "Vamos descobrir qual é o problema e consertá-lo", disse.

O Endeavour deveria levar a terceira e última parte de um grande laboratório japonês e suprimentos para os seis ocupantes da estação espacial. Um novo morador da estação deveria trocar de lugar com um astronauta japonês que está no local desde março. O número de ocupantes da estação espacial dobrou no mês passado. Quando o Endeavour finalmente fizer sua viagem, será uma das mais longas visitas à estação espacial. A nave ficará quase duas semanas em órbita e serão realizadas cinco caminhadas espaciais. Assim que o ônibus espacial se conectar à estação, haverá 13 pessoas juntas no espaço pela primeira vez na história.