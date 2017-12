Nasa desliga o motor da sonda Deep Space 1 Os controladores de missão digitaram nesta semana os comandos que desligaram o motor da sonda Deep Space 1 e cortaram as transmissões de rádio entre o aparelho e a Terra, encerrando a missão de três anos da nave. A Nasa fez diversos testes de tecnologia espacial com a Deep Space 1 e fotografou um asteróide e um cometa antes de a missão ter sido encerrada, nesta terça-feira, por um comando enviado a partir do Laboratório de Propulsão a Jato da agência espacial norte-americana, situado em Pasadena, a quase 140 milhões de quilômetros de distância. Alguns sistemas da sonda foram mantidos em funcionamento, para permitir que ela fique virada na direção dos raios solares e mantenha carregadas suas baterias, controle sua temperatura, monitore seus sistemas e adote ações corretivas, se necessário. O transmissor de rádio foi desligado, mas seu receptor foi mantido em atividade para o caso de a Nasa precisar entrar em contato com a sonda antes de suas baterias pararem de funcionar, disse Marc Rayman, gerente de projeto da agência que trabalhou no projeto desde sua concepção.