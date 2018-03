Nasa desmente ter encontrado restos mortais dos sete tripulantes da Columbia A Nasa se retratou na noite deste domingo de uma declaração feita por um de seus altos funcionários sobre a descoberta dos restos mortais dos sete tripulantes da Columbia. ?Infelizmente, o senhor Bob Cabana se enganou. Foi mal informado?, disse Kylie Moritz, porta-voz do centro espacial Johnson, em Houston, Texas. ?Não temos confirmação do resgate dos restos mortais dos sete tripulantes?. Cabana, que é responsável pela tripulação do vôo da Nasa no centro espacial Johnson, disse durante uma coletiva de imprensa que os restos mortais foram encontrados e que estavam em processo de identificação de cada um deles. Moritz disse que os grupos de busca tinham encontrado ?alguns restos?, mas que até o momento não era possível identificar de quantas pessoas e de quem eram os restos encontrados. Segundo as autoridades, partes da Columbia foram encontradas em mais de 1.200 lugares. O ônibus espacial Columbia explodiu no último sábado quando entrava na atmosfera terrestre, no estado do Texas, e se preparava para aterrissar em Cabo Canaveral, na Flórida, EUA. Sete astronautas morreram no desastre, sendo seis norte-americanos e um israelense. VEJA O ESPECIAL