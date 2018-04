Nasa: Discovery iniciará sua última viagem em novembro Os vazamentos do ônibus espacial Discovery foram resolvidos com uma nova vedação e a aeronave já tem uma data oficial para o início de seu último voo: a próxima segunda-feira, 1º. Os gerentes da agência espacial dos Estados Unidos (Nasa) se reuniram e definiram que o ônibus espacial será lançado no dia 1º de novembro às 16h40 (horário local, 18h40 em Brasília).