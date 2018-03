Nasa discutiu temor por desastre da Columbia A Nasa divulgou na noite de quarta-feira que um dia antes do desastre da Columbia, engenheiros seniors levantaram a preocupação de que a asa esquerda do ônibus espacial poderia se aquecer e se incendiar causando a morte da tripulação de sete astronautas, descrevendo um cenário muito próximo do proposto pela equipe de investigação. No entanto nenhum engenheiro comunicou a preocupação a membros do primeiro escalão da Agência Espacial. Os engenheiros trocaram vários e-mails e telefonemas sobre uma possível falha no revestimento externo da asa esquerda. Eles temiam que os pedaços do tanque externo que atingiu o Columbia no momento da decolagem poderia permitir a entrada de plasma superaquecido na cavidade do trem de pouso da nave. Foi o que aparentemente aconteceu. O conteúdo dos e-mails está no site da Nasa. São 27 páginas em formato PDF. Após uma longa discussão, os engenheiros chegaram a conclusão que o temor somente seria levado a diante caso os sensores instalados na asa esquerda mostrassem uma violenta perda de dados. Caso isso acontecesse, a Nasa teria que decidir entre um pouso arriscado ou uma evacuação de emergência do ônibus espacial. Os sensores falharam exatamente na hora do pouso, quando nada poderia ser mais feito. VEJA O ESPECIAL