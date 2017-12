Nasa fixa data para lançamento da Discovery A agência espacial americana Nasa anunciou que retomará seus vôos espaciais no próximo dia 1º de julho, com o lançamento da nave Discovery. Após uma ampla revisão, os especialistas recomendaram que a Discovery decole em 1º de julho a partir do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral (Flórida), e a contagem regressiva começará em 28 de junho. A missão principal da Discovery será levar provisões e equipamentos à Estação Espacial Internacional (ISS), assim como ao astronauta alemão Thomas Reiter, da Agência Espacial Européia, que será o terceiro ocupante do complexo em órbita. Na quinta-feira passada, os astronautas da Discovery fizeram o primeiro teste de lançamento de sua missão, a segunda nave desde a tragédia do Columbia, em 1º de fevereiro de 2003, na qual morreram seus sete tripulantes. O acidente ocorreu como resultado de uma perfuração em um setor do asa esquerda da nave, causada pelo impacto de uma placa de isolamento que se desprendeu do tanque segundos depois do lançamento. O acidente levou a Nasa a cancelar as missões das naves. As missões foram retomadas em julho do ano passado, com uma missão da Discovery, mas naquela ocasião se repetiu o desprendimento de espuma isolante do tanque externo. Os engenheiros da Nasa eliminaram parte dessa espuma isolante e acham que não existe mais o risco de desprendimento.