Nasa lança livro de fotos do Hubble para cegos A Nasa lançou ontem um livro de fotos do telescópio espacial Hubble para cegos, com imagens em relevo e textos em braile. O projeto é do astrônomo Bernhard Beck-Winchatz, da Universidade DePaul, em Chicago. O objetivo, segundo ele, é permitir que pessoas cegas apreciem as belezas do universo. A publicação contém ilustrações táteis de fotos de planetas, galáxias e nebulosas.