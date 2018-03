Nasa perde contato com a Columbia A Nasa informou que perdeu contato com o ônibus espacial Columbia, que retornaria hoje à Terra, depois de uma missão de 16 dias, com 7 tripulantes à bordo - cinco homens e duas mulheres. Este foi o primeiro vôo de um astronauta israelense, Ilan Ramon. Com a perda de contato, a Nasa estabeleceu ?Estado de Emergência?. As emissoras de TV estão transmitindo imagens de objetos incandescentes cruzando o ceu. A Columbia voava desde 1981 e fazia o seu 28º vôo. Segundo a Nasa, o último contato foi feito, ao meio dia (de Brasília), 16 minutos antes do pouso, quando a Columbia estava a 63 mil metros de altitude. Isso exclui a possibilidade de ter havido um pouso de emergência. A agência espacial também nega a possibilidade de ter ocorrido um atentado. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, está em Camp David e convocou uma reunião de emergência com assessores para discutir o assunto. Segundo moradores da região próxima ao Cabo Canaveral, na Flórida, foi sentido um forte tremor de terra no momento no qual a agência espacial americana perdia contato com a nave. Também há boatos que pedaços da nave foram encontrados na região. Há também informações de que no lançamento da nave, em 16 de janeiro, se desprendeu uma placa de isolamento térmico da asa esquerda, o que, em princípio, não colocaria em risco a missão. VEJA O ESPECIAL