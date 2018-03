Nasa perde contato com estação espacial

Josh Byerly, porta-voz da Nasa, disse que o problema começou na manhã de hoje, por volta das 9h45 locais em Houston, onde funciona o controle de missão. A comunicação foi abruptamente interrompida durante um processo de atualização de software.

Cerca de uma hora depois, quando a estação passava sobre a Rússia, o comandante da estação Kevin Ford conseguiu um breve contato via rádio com Moscou e informou que tudo estava bem a bordo da estação. As informações são da Associated Press.