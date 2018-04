Nasa pode patrocinar projetos espaciais privados Pela primeira vez, a Casa Branca decidiu iniciar o patrocínio para que empresas privadas levem astronautas da Nasa para o espaço, mas a proposta enfrenta obstáculos políticos e de orçamento, segundo funcionários próximos ao projeto. A proposta, que deve ser incluída no próximo orçamento do governo de Barack Obama, deve abrir um novo capítulo no programa espacial norte-americano. O objetivo é estabelecer uma iniciativa extensa e multibilionária que permita que empresas privadas compitam para construir e operar aeronaves espaciais capazes de levar astronautas norte-americanos para órbita ou mesmo para outros pontos do sistema solar.