Nasa pretende lançar Atlantis no início de 2004 Em vez de conter as atividades da Nasa, o relatório divulgado sobre o acidente com o ônibus especial Columbia será seguido pelo anúncio iminente de um plano para o envio de uma nova missão tripulada ao espaço, no início de 2004. Entretanto, até mesmo alguns funcionários da agência aeroespacial americana admitiram que a meta de lançar o ônibus espacial Atlantis entre 11 de março e 6 de abril do ano que vem poderia ser otimista demais. O relatório sobre o acidente com a Columbia aponta como prioridade a segurança da tripulação. Sean O´Keefe, administrador da Nasa, terá a palavra final sobre o momento mais oportuno para o lançamento. A Nasa deverá apresentar na próxima semana ao Congresso dos Estados Unidos um plano para a retomada das missões tripuladas. Quatro tripulantes já treinam em Houston, em simuladores da Atlantis e da Estação Espacial Internacional.