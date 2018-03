Nasa procura a caixa secreta do Columbia As equipes de busca dos destroços do ônibus espacial Columbia vasculharam nos últimos três dias uma larga zona na fronteira dos Estados do Texas e Louisiana, procurando localizar um aparelho secreto que possibilitava a codificação das comunicações entre a Nasa e a nave que explodiu no sábado passado. Um porta-voz da agência espacial, John Ira Petty, disse hoje que encontrar a caixa secreta é prioridade máxima, porque alguns funcionários temem que sua tecnologia poderia ser usada ?para enviar sinais falsos? a outros ônibus espaciais no futuro. ?Estamos buscando todos os restos da nave, mas seria muito importante encontrar a caixa?, disse Petty. Os funcionários não explicaram por que concentravam as buscas em Bronson, no extremo sudeste do Texas. David Williams, coordenador da busca junto com a Agência de Proteção Ambiental, disse que os encarregados do resgate esmiuçaram a região próxima a Bronson, mas ?saíram dali com pouco a acrescentar?. O grupo encontrou uma caixa marcada com um número de série a cerca de 8 quilômetros da cidade, ?mas não parecia ser o aparelho que a Nasa está procurando?. Habitantes da cidade disseram que 80 membros da Guarda Nacional chegaram em caminhões com camuflagens e realizaram várias buscas nos últimos três dias. Até agora, as equipes encontraram mais de 12 mil fragmentos do Columbia espalhados pelos dois estados. VEJA O ESPECIAL