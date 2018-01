Nasa recebe recomendações para melhorar segurança Os investigadores do acidente que destruiu o ônibus espacial Columbia pediram que a Nasa, a agência espacial americana, passe a inspecionar de maneira mais minuciosa a proteção térmica nas asas dos veículos tripulados, dizendo que os métodos atuais são inadequados e podem ter contribuído para o desastre que matou sete astronautas. Divulgando seu primeiro conjunto de recomendações, o comitê de investigação Também disse que a Nasa deve adotar, como norma de segurança, o procedimento de fotografar as asas dos ônibus espaciais durante cada viagem, para checar possíveis danos. A Nasa já aceitou a sugestão, que será implementada com ajuda dos militares. Essas duas sugestões preliminares vêem dois meses depois que o Columbia desintegrou-se sobre o Texas, quase que certamente por causa de uma rachadura na asa esquerda, que permitiu a entrada de ar superaquecido. VEJA O ESPECIAL