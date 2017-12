Nasa se apressa a consertar computadores Com o tempo se esgotando, engenheiros da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa, por sua sigla em inglês) apressavam-se em pôr em funcionamento importantes computadores a bordo da estação espacial internacional Alpha, o maior problema a afetar a estrutura em seus dois anos de existência. A Nasa desejava que o ônibus espacial Endeavour continuasse acoplado com a estação até segunda-feira, enquanto os astronautas se dedicariam a solucionar o problema. A Nasa tentou então pressionar a Rússia para que adiasse o lançamento da nave Soyuz, mas teve de conformar-se com a promessa de que a cápsula não chegaria à Alpha até que a Endeavour já tivesse partido. O lançamento da Soyuz está marcado para a manhã de sábado em Baikonur, Casaquistão. A nave levará a bordo o primeiro turista espacial da história, o milionário norte-americano Dennis Tito, viagem a que a Nasa se opõe. Apesar de tratar-se somente de uma viagem de dois dias, funcionários espaciais russos aceitaram colocar a cápsula em posição de espera no espaço se a Endeavour ficar acoplada com a estação até segunda-feira. De acordo com a Nasa, é possível que o ônibus espacial regresse no domingo, mas apenas se o problema com os computadores estiver solucionado.