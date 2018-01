Nasa tem dois robôs se movimentando em Marte A Nasa já tem dois robôs movimentando-se no solo de Marte. Depois do Spirit, no início do mês, hoje foi a vez do seu "irmão gêmeo", o Opportunity, deixar a sonda que o levou para o "planeta vermelho" e começar seu passeio na superfície marciana, com suas seis rodas metálicas. Ele desceu no lado oposto em que se encontra o Spirit e andou por uma cratera situada no centro de uma área chama pelos cientistas da agência espacial americana de Meridiani Planum. Enquanto isso, engenheiros, no centro de controle da missão, no Laboratório de Propulsão a Jato, em Pasadena, Califórnia, concluíam reparos no Spirit, que teve problemas de comunicação e deverá estar funcionando perfeitamente já na segunda-feira. Veja a galeria de fotos