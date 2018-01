Nasa tenta conquistar Plutão Novos Horizontes é o nome da sonda que a agência espacial norte-americana (Nasa) enviará a Plutão, o planeta mais distante de nosso sistema solar, 72 anos após sua descoberta. O lançamento da nave está previsto para 2006. A sonda deverá demorar 10 anos para chegar a Plutão e a seu satélite natural, Caronte. O objetivo é estudar "resíduos fósseis" do processo de criação dos planetas, explicou Alan Stern, diretor do centro de estudos espaciais do Instituto de Pesquisas do Sudeste, em Bouler, no Estado norte-americano de Colorado. O cientista lembrou que, por motivos ainda desconhecidos, o desenvolvimento do sistema solar foi detido na metade do caminho. A sonda Novos Horizontes levará a bordo duas câmeras e um instrumento para analisar moléculas e átomos em fuga da atmosfera do corpo celeste. Uma antena será utilizada para medir alterações na atmosfera plutoniana.