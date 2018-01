Nasa vai a Botswana para preparar viagem a Marte Uma equipe da Nasa está na nação africana de Botswana como parte do esforço para enviar humanos a Marte, previsto para 2025. A equipe da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (Nasa, pela sigla em inglês) está na região de Shakawe, no norte do país, para acompanhar o lançamento e ensaiar o desembarque do Mars Exploration Rover, que deve deixar a Terra em 8 de junho. A equipe de seis pessoas em Botswana, liderada pelo major Ross Romer, deve permanecer lá até 11 de junho, depois que o Exploration Rover sobrevoar o país. Botswana oferece uma posição privilegiada para rastrear o lançamento da nave. A sonda deve chegar a Marte em janeiro de 2004, e descer na superfície do planeta envolvida num balão de proteção, semelhante a um air bag.