Nasa vai em busca de átomos solares A agência espacial norte-americana (Nasa, por sua sigla em inglês) está em busca das primeiras amostras de matéria extraterrestre desde as viagens à Lua, mas desta vez os objetos procurados não serão rochas lunares, mas átomos solares. A sonda espacial Gênesis deveria ser lançada nesta terça-feira à tarde para recolher os átomos solares impulsionados pelo cosmos com a ajuda dos ventos solares. Mas o lançamento foi adiado para quarta-feira devido a problemas com alguns conversores de energia da espaçonave. Originalmente, o lançamento da nave estava marcado para esta segunda. Mas foi adiado no domingo à noite devido a um problema no aparato de abastecimento de energia do sistema de navegação da sonda. O chefe científico da missão, Don Burnett, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, e outros especialistas no assunto, esperam que as amostras ajudem a explicar a origem do sistema solar, de idade estimada em cerca de 4,5 bilhões de anos. As amostras extraterrestres que a espaçonave deve colher serão as primeiras desde que a nave Apollo 17 trouxe à Terra rochas coletadas na Lua, em 1972. Uma cápsula contendo as amostras de átomos solares retornará à Terra em 8 de setembro de 2004. A missão tem custo de US$ 259 milhões.