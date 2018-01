Nasce Adam, filho do jornalista assassinado no Paquistão Mariane Pearl, viúva do jornalista americano Daniel Pearl, seqüestrado e assassinado no Paquistão, deu à luz hoje a um menino em Paris. Segundo a porta-voz da família, Ashley McCown, Adam D. Pearl nasceu com 2,7 quilos e, assim como a mãe, passa bem. Em um comunicado, a família Pearl, que reside em Boston (EUA), afirmou: "Para nós, o nascimento de Adam revive o amor e a humanidade que irradia Danny onde quer que ele tenha ido. O nome Adam simboliza o nascimento do gênero humano e a conexão entre as civilizações". Pearl, de 38 anos, chefe da sucursal do The Wall Street Journal no Sul da Ásia, desapareceu em 23 de janeiro último na violenta cidade portuária de Karachi, Paquistão, enquanto fazia entrevistas para uma matéria sobre militantes paquistaneses. O Paquistão acusou quatro milicianos islâmicos pelo seqüestro e assassinato do jornalista. Mariane Pearl, que é jornalista free lance, vive agora em Paris, mesma cidade onde conheceu Pearl. Ela estava no sexto mês de gravidez do único filho do casal quando o jornalista desapareceu.