Nasce bebê inglês gerado para tratar irmão Uma inglesa deu à luz um bebê depois de ter feito fertilização assistida com seleção de embrião nos Estados Unidos. O procedimento foi realizado para que o bebê Jamie fosse geneticamente compatível com seu irmão mais velho Charlie, que sofre de um tipo raro de anemia. Com base em questões éticas, a mãe Michelle Whitaker não obteve permissão para fazer a seleção de embrião na Grã-Bretanha.