Nasce bebê real no Japão: é uma menina A princesa-consorte do Japão, Masako, acaba de dar a luz a uma menina, este sábado no hospital imperial do Tóquio. O nascimento de uma menina fez aumentar as preocupações acerca de uma crise sucessória na família real japonesa, a menos que sejam feitas mudanças na lei que proíbe mulheres de entrar na linha sucessória da dinastia Crisântemo. Tanto Masako, 37, quanto o bebê ? a primeira filha da princesa com o príncipe-herdeiro Naruhito ? estão bem, segundo informou um porta-voz da casa Imperial.