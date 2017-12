Nasce o bebê de soldado de Abu Ghraib A soldado Lynndie England, que aparece nas fotos que revelaram os abusos cometidos contra prisioneiros iraquianos em Abu Ghraib, deu à luz um menino. A reservista de 21 anos teve o filho no domingo, num hospital militar de Forte Bragg, na Carolina do Norte. Fontes militares não souberam informar o sexo da criança, mas o jornal Baltimore Sun, citando uma fonte próxima à mãe e que pediu anonimato, garantiu que era um menino. O pai de England, Kenneth England, disse que a família não dará informações sobre o nascimento. A soldado England ficou conhecida pelo escândalo de abuso de prisioneiros no Iraque. Ela aparece nas fotos sorrindo e posando ao lado de uma pirâmide de prisioneiros iraquianos nus. Segundo promotores, o pai da criança é o soldado Charles Granes Jr., ex-namorado de England, que também aparece nas fotografias da prisão.