Nasce o segundo neto da candidata democrata Hillary Clinton

Nasceu neste sábado, 18, o segundo neto da provável candidata democrata à Casa Branca, Hillary Clinton. Sua filha, Chelsea, de 36 anos, deu à luz um menino, Aidan Clinton Mezvinsky. Em uma mensagem postada na rede de microblogs Twitter, Chelsea escreveu que ela e o marido, Marc Mezvinsky, estão "cheios de gratidão e amor". A filha mais velha do casal, Charlotte Clinton Mezvinsky, completará 2 anos em dezembro.

Marc and I are overwhelmed with gratitude and love as we celebrate the birth of our son, Aidan Clinton Mezvinsky. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) June 18, 2016