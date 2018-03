Nasce o terceiro filho da princesa Cristina da Espanha A princesa Cristina, filha do rei Juan Carlos e da rainha Sofia da Espanha, deu à luz seu terceiro filho, que receberá o nome de Miguel. Cristina e seu marido, o ex-campeão de basquete Iñaki Urdangarín, já têm outros dois filhos varões: Juan Valentín, nascido em setembro de 1999, e Pablo Nicolás, nascido em dezembro de 2000. O nascimento de Miguel, que ocupa o oitavo posto na linha de sucessão ao trono, ocorreu sem complicações às 7h30 (hora local) de hoje, na clínica Teknon de Barcelona, pesando 4 quilos e medindo 52 centímetros. Os padrinhos de batismo do recém-nascido serão o príncipe Felipe, herdeiro do trono espanhol, e Lucía Urdangarín, irmã mais nova do marido da princesa. Com seus primos - os três filhos da princesa Elena, irmã mais velha de Cristina - e seus dois irmãos, Miguel integrará a décima primeira geração com direito à sucessão direta da Casa de Bourbon da Espanha - uma dinastia iniciada no ano de 1700, com a chegada ao trono de Felipe V.