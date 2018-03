Nascem gêmeas siamesas na Argentina A Argentina registrou, em Buenos Aires, o nascimento de irmãs siamesas. Elas nasceram com um peso total de 4,5 kg e uma situação delicada ? compartilham um só coração, o intestino delgado e o fígado. As meninas vêm de uma família pobre. A mãe das gêmeas foi transferida às pressas, na semana passada, de um hospital da Província de Santiago del Estero para Buenos Aires, com problemas de parto.