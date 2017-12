Nascem gêmeas siamesas na Guatemala Gêmeas siamesas unidas pelo abdômen nasceram no povoado indígena de Sololá, na Guatemala, a cerca de 140 quilômetros da capital do país, informou hoje a imprensa local. As meninas, batizadas pela equipe médica como "As Angelitas", nasceram por cesárea na sexta-feira passada, segundo o jornal Prensa Libre. O estado de saúde dos bebês e da mãe é "estável", mas, ainda assim, serão transferidas para um hospital da capital guatemalteca para serem examinadas e tratadas, segundo os médicos que fizeram a cesárea. Os familiares das siamesas expressaram preocupação porque não têm dinheiro suficiente para assumir as despesas de uma operação para separá-las. Médicos do hospital da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, separaram com sucesso em 2002 duas siamesas guatemaltecas conhecidas como "As Marias", que nasceram unidas pela cabeça e cujos pais também careciam de recursos. Na época, os pais receberam a ajuda de várias entidades depois da divulgação do caso.