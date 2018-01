Nascem quadrigêmeas idênticas, sem técnica de inseminação Uma mulher deu à luz em Sacramento, no estado norte-americano da Califórnia, quatro meninas gêmeas absolutamente idênticas - um evento que, segundo os especialistas, só ocorre uma vez em cada 11 milhões de nascimentos, informaram fontes locais. O nascimento das quadrigêmeas, ocorrido na segunda-feira, torna-se ainda mais surpreendente ao se considerar que o casal, Ornsee Khamsa e Verek Muy, concebeu as crianças sem recorrer a tratamento de fertilização - prática que torna os partos múltiplos mais prováveis. As gêmeas nasceram no Sutterm Memorial Hospital após 30 semanas de gestação e, embora a menor delas pese pouco mais de um quilo, todas apresentam sinais de ótima saúde.