Nasceu uma rainha para a Holanda Bandeiras agitam-se nas ruas holandesas e mensagens de congratulações congestionaram o site da família real na internet, enquanto os holandeses comemoravam o nascimento de uma menina saudável que provavelmente será sua rainha algum dia. A princesa Maxima, mulher do príncipe herdeiro Willem-Alexander, deu à luz uma menina, domingo, espalhando festa por todo o país, de repicar de sinos a saudações com canhões da guarda real holandesa. Como a linha sucessória holandesa não faz distinção entre meninos e meninas, o bebê, ainda sem nome, é o segundo na linha do trono, atrás de seu pai. ?Ela é como uma nuvem?, disse Willem-Alexander, embalando o bebê diante dos jornalistas. Ele apertou a mão de dezenas de pessoas da pequena multidão que se reuniu, sob temperaturas gélidas, diante do hospital de Haia, onde a princesa nasceu. Os jornais holandeses dedicaram a primeira página inteira à primeira fotografia do bebê adormecido. ?O país dá as boas vindas a nova princesa, num feliz evento que leva alguns a grandes comemorações e, outros, a agradecimentos reservados?, escreveu o Algemeen Dagblad num editorial. A princesa Maxima, que casou-se com Willem-Alexander em fevereiro de 2002. Passa bem depois de oito horas de um parto que decorreu de forma natural, disseram os médicos. A despeito de um movimento anti-monarquista aberto e uma tradição de governo pelo povo, que remota a centenas de anos, a família real holandesa continua popular. Registros oficiais, abertos na Praça Dam, em frente ao palácio real, em Amsterdã, estão cheios de mensagens de felicitações, assim como o Web site real. Roterdã içou 101 bandeiras em homenagem à princesa e sinos tocaram novamente, hoje às 12 horas, para marcar o primeiro dia da princesa. Cadeias de confeitarias oferecem versões variadas dos tradicionais ?muisjes? ? biscoitos com chuviscos de chocolate ? com borrifos extras de laranja de graça aos consumidores e escolas distribuíram a guloseima entre os estudantes, que se entregavam a interpretações da música holandesa para nascimentos Possa Ela Viver Por Muito Tempo Em Glória. Entretanto, nem todos estão emocionados com o nascimento da neta da rainha Beatrix, que garante o prolongamento da casa de Orange. Hans van den Burgh, presidente da Sociedade dos Republicanos, cumprimentou o casal real pelo nascimento mas disse temer que a criança ?leve uma vida terrível de completa inutilidade?. O anti-monarquista Partido Socialista sequer tomou conhecimento da notícia. A televisão entrevistou várias pessoas que disseram-se indiferentes ao nascimento, incluindo o visitante de um hospital cuja esposa havia justamente acabado de dar a luz. ?Gostaria de concentrar-me neste, se não se importa?, disse ao repórter. Num tom levemente ofendido, a agência holandesa de notícias ANP escreveu que fora Holanda, Alemanha, Bélgica e Argentina, o país de origem da princesa Maxima, o mundo mostrar ?pouco interesse pela nova princesa?.