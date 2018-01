Nasrallah teria sido ferido; fontes dão informação contraditória Enquanto uma fonte em Beiture disse que o secretário-geral do grupo xiita libanês Hezbollah, xeque Hassan Nasrallah, foi ferido nos bombardeios das forças aéreas israelenses da madrugada deste domingo, outras afirmaram que ele nem se encontra na capital libanesa. O Canal 2 da TV de Israel disse que a informação segundo a qual Nasrallah foi atingido provém de fontes em Beirute e não foi confirmada por mais ninguém. A rádio pública israelense afirmou que, segundo outras fontes, Nasrallah não está em na capital, e o Hezbollah nega que seu líder tenha sido atingido. No entanto, a emissora confirmou que caças-bombardeiros do Exército israelense atacaram cerca de cem alvos em todo o Líbano. As forças aéreas continuam na manhã de hoje seus disparos contra a região de Beirute, entre eles uma usina elétrica cerca de 20 quilômetros ao norte da capital que está em chamas e a sede do canal de TV Al-Manar, ligado ao Hezbollah. Israel atacou dezenas de alvos na capital libanesa na madrugada de hoje, e estações de radar em todo o litoral do país.