Natal faz Nova York brilhar Quem for a Nova York entre hoje e o ano novo, terá, sem dúvida, de visitar a famosa árvore-de-Natal do Rockefeller Center. Talvez disponha-se a enfrentar multidões numa pista de patinação do gelo ou prefira espremer-se entre centenas de pessoas diante da vitrine temática de uma loja de departamentos da Quinta-Avenida. Estas são, afinal, as manifestações mais clássicas de um autêntico Natal nova-iorquino. A árvore do Rockefeller Center, porém, não é a única atração que vale ser vista na cidade. O Museu Americano de História Natural, por exempoo, tem uma, muito original, decorada com origami; e os jovens podem fazer seus próprios origamis durante a visita. O Museu Metropolitano de Arte também tem a sua, imensa e decoradíssima, todos os anos em exposição na ala de Arte Medieval. Mas, inegavelmente, o epicentro do Natal nova-iorquino está neste lado da Quinta Avenida: o Rockefeller Center. A árvore deste ano, de 24 metros de altura, brilhará com suas 30.000 lâmpadas e uma estrela a partir do dia 3 de dezembro. Há também os espetáculos clássicos do Natal. A começar pelo Christmas Spectacular da Radio City, de que os nova-iorquinos não se cansam há mais de 50 anos. Outros grandes favoritos são A Christmas Carol do Madison Square Garden e o balé Nutcracker, pelo New York City Ballet´s no Lincoln Center. E mesmo quem não for a missa do galo da Catedral St. Patrick, cujos ingressos são vendidos antecipadamente e já estão esgotados, pode sentir um pouco do espirito natalino no interior da bela igreja em estilo gótico, que abre diariamente das 6h30 às 20h45. Andar pelas ruas de Manhattan, nesta época, pode ser um suplício. Mas não assusta nova-iorquinos e turistas, que devem achar que o espetáculo das vitrinas compensa o sacrifício. Entre as mais quentes, este ano, está a da Lord & Taylor´s (na Quinta Avenida), com a história real de Virginia O?Hanlon, cuja carta de 1895 selou para a sempre a crença das crianças de que Papai Noel existe. Outra, imperdível, é a da Macy?s (Rua 34, entre Sexta e Sétima Avenidas), que homenageia dois filmes clássicos: Uma História de Natal e O Milagre da Rua 34. Na Tiffany (Quinta Avenida), renas, cisnes e pingüins fazem uma alegre comemoração natalina.