Nate perde força e volta a ser tempestade tropical nos EUA

O furacão Nate enfraqueceu para uma tempestade tropical depois de chegar na costa dos Estados Unidos neste domingo, 8 de outubro. Os ventos chegaram a cidade de Biloxi, em Mississippi. Nenhuma morte ou ferimentos foram imediatamente comunicados nos EUA.

Ao chegar aos EUA, o furacão criou chuvas torrenciais na costa do Golfo do México e fortes ventos moveram água para as estradas, mas logo foi rebaixado para categoria 1. A então tempestade tinha ganhado força depois de passar pelo Caribe, na madrugada deste sábado e já deixou ao menos 28 mortos e inúmeros danos na Centroamérica.

Os ventos atingiram cerca de 110 quilômetros por hora, e é esperado que continue a perder força, disse o Centro nacional de Furacões dos Estados Unidos. A tempestade não teve a intensidade do Harvey, Irma e José, que o precederam nesta temporada de furacões.

Os governadores de Louisiana, Mississippi e Alabama, três estados que escaparam dos efeitos devastadores desta temporada de furacões, declararam estado de emergência.

(COM INFORMAÇÕES DA REUTERS E ASSOCIATED PRESS)