Naturistas dos EUA preparam caminhada sem roupa Todos os anos, no primeiro dia do verão (boreal), alguns entusiastas do naturismo dos Estados Unidos partem para uma caminhada peculiar, em meio à natureza. Neste domingo, esse grupo comemora mais um Dia da Caminhada Nua. "Não há como explicar isso até você experimentar", diz Andrew Williams, de 28 anos, um maquinista de Warren, Pensilvânia, que fez sua primeira caminhada sem roupa há seis ou sete anos. "Não é ser sacana ou ofensivo nem nada disso. É só diversão."