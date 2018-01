Naufrágio de barco turístico no Canadá mata 5 britânicos

LONDRES - Cinco cidadãos britânicos morreram no naufrágio no domingo de um navio turístico de observação de baleias que tinha 27 pessoas a bordo em Tofino, no oeste do Canadá, confirmou nesta segunda-feira o ministro das Relações Exteriores britâncio, Philip Hammond.

Em comunicado, o ministro indicou que os funcionários consulares britânicos no Canadá estão proporcionando ajuda aos familiares das vítimas. "Meus pensamentos estão com os parentes e os amigos de todos aqueles afetados por este acidente terrível", disse Hammond.

A embarcação de observação de baleias realizou uma ligação de emergência pouco antes das 16h de domingo (22h em Brasília) quando estava em frente à costa da província de Colúmbia Britânica.

A embarcação, operada pela empresa Jamie's Whaling Station and Adventure Centres, de 20 metros de comprimento, transportava 24 turistas e 3 tripulantes.

O Conselho de Segurança no Transporte do Canadá (TSBC) emitiu um comunicado na última hora de domingo informando o envio de "uma equipe de investigadores a Tofino para esclarecer o naufrágio da embarcação turística Leviatã 2".

A empresa proprietária da embarcação disse em comunicado que está "fazendo todo o possível para assistir passageiros e pessoal neste momento difícil". "Estamos cooperando com os investigadores para determinar exatamente que aconteceu", acrescentou o comunicado.

Embora as razões do naufrágio do Leviatã 2 ainda sejam desconhecidas, as condições meteorológicas no momento do acidente não fazem supor que o mau tempo tenha sido a causa da tragédia.

Testemunhas entrevistadas pela imprensa canadense assinalaram que embora chovesse ligeiramente e as águas na região sejam bravas, as condições meteorológicas eram boas em geral.

As equipes de resgate iniciaram uma operação de busca e resgate. Uma pessoa ainda estava desaparecida. 21 pessoas foram resgatadas ontem, até a operação ser suspensa após o anoitecer. / EFE