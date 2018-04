Naufrágio de cargueiro deixa 10 desaparecidos Um navio cargueiro naufragou ontem nas águas turcas do Mar Negro e 10 de seus 12 tripulantes poloneses estão desaparecidos. A embarcação de bandeira do Camboja viajava da Rússia ao Porto de Aliaga, na Turquia, quando foi atingida por uma tempestade nas proximidades de Zonguldak. A onda de frio que o Leste Europeu enfrenta tem causado nevascas no território turco nos últimos dias.