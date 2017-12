Naufrágio de cargueiro deixa 17 desaparecidos na China Dezessete marinheiros de um navio de carga norte-coreano estão desaparecidos depois de um naufrágio no nordeste da China. O navio, de nome "Ryong Ak San", afundou nas proximidades da localidade de Laotiekou, na província de Liaoning, fronteiriça com a Coréia do Norte, assinalaram as autoridades portuárias chinesas. O cargueiro norte-coreano transportava 2.900 toneladas de minério de ferro, tinha zarpado do porto norte-coreano ocidental de Haeju e se dirigia ao de Jingtang, na cidade chinesa de Tianjin. O navio estava preparado para transportar até três mil toneladas de carga. A tripulação da embarcação era formada por 25 pessoas, das quais só oito puderam ser resgatadas pelas equipes de salvamento chinesas até o momento, enquanto prosseguem os trabalhos de busca do restante dos marinheiros. Os responsáveis pelo Centro de Resgate Marítimo nacional, consultados pela Efe, negaram-se a dar detalhes sobre as circunstâncias do acidente e suas possíveis causas. Nos trabalhos de resgate participam navios e helicópteros chineses, enquanto Pequim informa a Pyongyang o transcurso das operações através de meios diplomáticos. Apesar das sanções impostas pela ONU à Coréia do Norte, por causa do lançamento de vários mísseis intercontinentais em julho e o teste nuclear em outubro, a China mantém seus negócios com a Coréia do Norte, incluindo a exportação de petróleo.