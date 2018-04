Naufrágio de embarcação em Bangladesh deixa 39 mortos

Pelo menos 39 pessoas morreram nesta sexta-feira, 29, quando a embarcação onde viajavam mais de cem passageiros bateu contra outro barco e afundou perto da capital de Bangladesh, Daca, segundo uma fonte oficial. O acidente ocorreu no rio Buriganga na sua passagem por uma ponte, quando o "ferry" colidiu com uma embarcação carregada de areia, segundo a fonte, citada pela agência bengali UNB. Alguns sobreviventes disseram que a embarcação, que tinha saído de Daca com destino a outra localidade bengalesa, tinha mais de 150 pessoas a bordo.