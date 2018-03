Naufrágio deixa 11 pessoas desaparecidas nas Filipinas Pelo menos onze pessoas permanecem desaparecidas após o naufrágio de uma lancha em águas ao sul da província de Palawan, ao oeste das Filipinas, confirmaram os serviços de guarda-costas. A embarcação se dirigia à ilha de Coron após zarpar do porto da província de Mindoro Ocidental, 270 quilômetros ao sul de Manila, quando aconteceu o acidente, na sexta-feira passada, informaram as fontes. Desde o sábado, as equipes de resgate rastreiam a zona, mas sem encontrar sobreviventes. Os acidenes marítimos são freqüentes ao longo das 7.100 ilhas que formam o arquipélago filipino devido à antiguidade dos navios e ao excesso de carga e passageiros.